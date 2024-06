Après le verdict de la Cour suprême imposant à l’Etat d’enrôler les orthodoxes dans Tsahal, le Likoud a publié un communiqué pour faire part de sa position:

”La véritable solution au problème de la conscription ne se trouve pas dans un verdict de la Cour suprême qui ne sera valable que pour une durée limitée mais dans l’aboutissement de la loi historique sur la conscription qui se trouve en préparation pour la deuxième et troisième lectures au sein de la commission Affaires étrangères et Sécurité de la Knesset.

Il est étonnant que la Cour suprême, qui s’est abstenue d’imposer l’enrôlement des élèves de yeshivot pendant 76 ans, choisisse de le faire justement maintenant, alors qu’une loi historique est sur le point d’être votée et que le taux d’enrôlement des orthodoxes n’a jamais été aussi élevé.

La loi a été rédigée en coopération avec les services de sécurité lorsque Benny Gantz était ministre de la Défense et a été votée en première lecture avec le soutien de Bennett, Lapid et Liberman. Et soudain maintenant, Bennett, Lapid, Liberman et Gantz s’opposent à la loi parce que ce qui les intéresse n’est pas l’enrôlement des orthodoxes mais la chute du gouvernement.

Contrairement à ce qui est avancé, la loi prévoit les scénarios d’une guerre et comprend des réponses. Quoi qu’il en soit, des adaptations exigées par la situation actuelle vont être effectuées.

La loi augmente de manière significative le taux d’enrôlement du public orthodoxe, impose des sanctions économiques aux établissements qui ne respecteront pas les objectifs et reconnait l’importance de l’étude de la Torah”.