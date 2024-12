Le futur Président américain, Donald Trump, a posté ce matin (dimanche) sur son réseau social Truth, sa réaction au renversement de Bachar El Assad:

”Assad est parti. Il a fui son pays. Son protecteur, la Russie, la Russie, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, n’a plus envie de le protéger. La Russie n’avait aucune raison d’être là-bas. Elle a perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l’Ukraine, où près de 600 000 soldats russes sont blessés ou morts, dans une guerre qui n’aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. La Russie et l’Iran sont actuellement dans un état de faiblesse, l’un à cause de l’Ukraine et de sa mauvaise économie, l’autre à cause d’Israël et de ses succès militaires. De même, Zelensky et l’Ukraine aimeraient conclure un accord et mettre un terme à cette folie. Ils ont perdu 400 000 soldats et bien plus de civils. Il faut un cessez-le-feu immédiat et des négociations doivent commencer. Trop de vies sont inutilement gâchées, trop de familles détruites, et si cela continue, cela peut se transformer en quelque chose de bien plus grave et de bien pire. Je connais bien Vladimir. C’est son moment d’agir. La Chine peut aider. Le monde attend !”.