La rabbanit Tali Ben Ishaï, dont la fille, le gendre et trois de leurs enfants furent sauvagement assassinée à Itamar, participait dimanche soir à une manifestation à Tel-Aviv, non loin du domicile d’Ayelet Shaked. Elle a lancé un appel pressant et suppliant à la députée afin qu’elle ne fasse pas l’erreur d’entrer dans un gouvernement de gauche.

Tali Ben Ishaï a souligné qu’elle avait fait confiance à Ayelet Shaked et rappelé combien elle avait avait été proche et solidaire de la famille Fogel dans les moments difficiles. Elle a notamment dit : « Je n’ai pas l’habitude de m’exprimer en public. Mais je suis venue ici au nom de ma fille Ruthy hy »d, de son mari Oudi hy »d et de leurs trois enfants assassinés dans leur sommeil. Et je vous demande comment vous pouvez siéger dans un gouvernement qui repose sur le soutien de ceux qui approuvent le terrorisme ??! Nous avons vu de quel côté ils sont lors de la dernière confrontation. Sommes-nous devenus fous ? Où est passé notre manière saine d’agir ? Ayelet ! Je vous en conjure ! Comment pouvez-vous prendre part à un tel gouvernement ?? Le sang de mes enfants et petits-enfants crie depuis la terre ! Il crie : ‘Comment pouvez-vous vous prêter à une telle folie ?!! Comment est-ce possible ? C’est incompréhensible ! Ayelet, je vous appelle à vous ressaisir, au nom de mes enfants qui ont été assassinés, à revenir à la raison, de revenir vers ceux qui ont cru en vous (…) et de ne pas aller avec des partisans du terrorisme qui veulent nous tuer… ! »

Vidéo :

Photo Yonatan Sindel / Flash 90