Eylon Levy, le porte-parole en anglais du gouvernement, a donné des centaines d’interviews depuis le 7 octobre pour défendre la position d’Israël face au monde.

Mais il n’était pas préparé à la question qu’il a entendue aujourd’hui sur Sky News.

La journaliste évoque l’accord pour la libération des otages et pose cette question aussi étrange que stupide:

”Quand on fait le rapport entre les 50 otages que le Hamas a promis de libérer et les 150 prisonniers qu’Israël a promis de libérer, doit-on comprendre qu’Israël considère qu’une vie israélienne vaut plus qu’une vie palestinienne?”.

Eylon Levy en est resté sans voix pendant une seconde avant de répondre: ”Voilà une accusation étonnante! Si nous pouvions ne libérer qu’un prisonnier en échange d’un otage, il est évident que nous le ferions. Nous agissons dans d’horribles circonstances. Nous n’avons pas choisi de libérer ces prisonniers avec du sang sur les mains. Les Palestiniens n’ont que faire de la proportionnalité quand il s’agit de libérer le maximum de prisonniers. C’est une affirmation scandaleuse de dire que le fait que nous acceptions de libérer des terroristes avec du sang sur les mains pour récupérer nos innocents enfants signifie que nous n’avons que faire de la vie des Palestiniens. C’est une accusation écoeurante”.