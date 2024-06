Tsvika Mor, le père d’Eytan, otage à Gaza, a demandé à Ayman Oudeh s’il avait des connaissances à Gaza qui pourraient aider à recueillir des informations sur les otages.

Le député arabe israélien a préféré ignorer la question et Tsvika Mor n’a jamais reçu de réponse.

Sur Arutz 7, ce père qui n’a aucune nouvelle de son fils depuis le 7 octobre a expliqué qu’il a posé cette question en toute sincérité et en toute innocence. ”Je me suis adressé à lui avec le plus grand respect. Je lui ai demandé si après avoir entendu la douleur de chaque famille, il pouvait nous donner un espoir. Ce n’était absolument pas cynique”.

Ayman Oudeh a donc choisi d’ignorer la question de Tsvika Mor et a déclaré qu’il fallait faire la paix, deux Etats pour deux peuples. ”C’est tout, rien de plus”, raconte Mor.

Pour Tsvika Mor, le drame de Simhat Torah aurait pu donner l’occasion pour le leadership arabe de réparer les dégâts causés par les émeutes de 2021 (Gardien des Murailles): ”Ils auraient pu venir parler au peuple d’Israël et montrer qu’ils étaient scandalisés de ce qu’il s’est passé le jour de Simhat Torah. Ils auraient pu proposer leur aide et cela aurait pu réparer et rejaillir sur la majorité de la population arabe. Mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé et c’est dommage”, a déploré Mor.