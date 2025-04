Une conversation interne au Shin Bet dévoilée sur la chaîne Kan a provoqué une onde de choc en Israël. L’enregistrement révèle des échanges troublants entre le chef de la division juive du Shin Bet et le commandant des forces de défense israéliennes, Avishai Mualem, sur les méthodes d’arrestation des individus juifs suspectés de crimes nationalistes en Judée-Samarie.

Dans cette conversation, issue de documents internes du service de sécurité, le haut responsable du Shin Bet qualifie les suspects de « salauds » et admet ouvertement des pratiques contestables: « Nous voulons toujours les arrêter pour les interroger le plus rapidement possible, » déclare-t-il, ajoutant que les suspects devraient être arrêtés « même sans preuves » et maintenus en détention « pendant quelques jours. »

Le chef de la division juive insiste sur le fait que ces arrestations devraient être effectuées même en l’absence d’éléments probants, soulignant un recours systématique à des détentions sans base d’enquête suffisante.

Lors de cet échange, le commandant Mualem exprime son inquiétude quant aux répercussions de telles pratiques, craignant que cela puisse « les déchirer », comprendre : leur causer des ennuis. Le chef de la brigade lui répond alors que « cela est géré par le bureau du chef du Shin Bet, en consultation avec le ministre de la Défense. »

Suite à ces révélations, le commandant Avishai Mualem a été placé en congé forcé. Il faut rappeler que Mualem était déjà sous le feu des critiques pour avoir prétendument divulgué des informations au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et pour sa gestion controversée des crimes nationalistes en Judée-Samarie.

Dans un communiqué officiel, le Shin Bet a réagi en affirmant que cette conversation faisait référence à des individus impliqués dans des activités terroristes, tout en reconnaissant que « le style et le contenu ne correspondent pas aux valeurs professionnelles du service. » L’agence a également tenu à préciser que « l’arrestation de citoyens israéliens soupçonnés d’activités terroristes n’est effectuée qu’après un examen minutieux des informations des services de renseignement. »

Betsalel Smotrich, ministre des Fiances et chef du parti Sionisme religieux, a vivement régi à la publication de de ces informations, appelant au limogeage immédiat d’Avishai Mualem et du chef du Shin Bet, Ronan Bar : « Les résidents des implantations de Judée-Samarie ne sont pas des citoyens de seconde zone. Le chef du département juif doit être limogé ce soir, interrogé et traduit en justice. Il en va de même pour Ronen Bar, qui a causé et continue de causer des dommages considérables à l’organisation et qui mine profondément la confiance du public »