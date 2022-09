Un ouvrage écrit par deux journalistes américains révèle que Donald Trump aurait proposé au Roi de Jordanie, Abdallah II, de prendre le contrôle de la population palestinienne de Judée-Samarie, en lieu et place de l’Autorité palestinienne.

C’est le Washington Post qui cite aujourd’hui cet ouvrage et rapporte cet événement.

Peter Baker, correspondant à la Maison Blanche du New York Times et Suzan Gelzer du Washington Post racontent dans leur ouvrage que Trump a fait cette proposition au souverain hachémite en 2018. Le Roi de Jordanie aurait confié à un proche : »J’ai cru que j’allais faire une crise cardiaque. J’étais choqué et je me suis senti tomber ».

Les deux journalistes expliquent que dans l’esprit de Trump, une telle proposition était une faveur accordée au Roi de Jordanie. Or pour ce dernier cette seule idée constitue une menace pour la stabilité de son royaume.

Notons que Donald Trump n’avait aucune autorité pour faire une telle proposition puisque les territoires en question sont sous contrôle israélien et que le Président américain n’avait pas été mandaté pour le faire.