La commission des Lois de la Knesset, dirigée par le député Simha Rotman, membre également du lobby parlementaire Eretz Israël, va examiner une proposition de loi qui étendra le champ d’application de la loi fondamentale sur le référendum à la Judée-Samarie et aux territoires marins d’Israël.

Il est proposé d’étendre à ces territoires l’obligation de référendum ou d’une majorité de 80 députés au minimum pour procéder à tout accord qui comprend un transfert de territoires et la création d’un Etat palestinien.

25 députés de tous les partis de la coalition ainsi que d’Israël Beitenou ont demandé à Simha Rotman de convoquer une réunion d’urgence concernant cet amendement à une Loi fondamentale.

Les présidents du lobby Eretz Israël, qui a initié cette proposition, Yuli Edelstein, Limor Son Har Meleh et Simha Rotman ont déclaré: »Il est temps d’agir. Le lobby Eretz Israël dessine le futur accord politique. Il y a un large consensus dans la société israélienne et au sein de la Knesset qu’il ne faut pas permettre la création d’un Etat palestinien. La loi que nous promouvons est l’expression concrète de la décision votée par la Knesset contre la création d’un Etat palestinien. Après le 7 octobre, l’Etat d’Israël ne permettra à aucun groupe terroriste de s’installer à ses frontières et de mettre en danger ses citoyens. La loi sur la sécurité d’Israël est un amendement à la loi sur le référendum en y incluant tous les territoires de la terre historique d’Israël ainsi que les eaux territoriales ».