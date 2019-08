Facebook a assuré prendre des mesures pour « minimiser les préjudices potentiels » suscités par le réseau social lors des prochaines élections en Israël, a déclaré mercredi la numéro deux de Facebook, Sheryl Sandberg, en visite en Israël.

Alors que l’Etat hébreu appelle ses citoyens à voter le 17 septembre, la directrice des opérations de Facebook a souligné l’intention du réseau social « d’investir dans la sécurité à l’approche des élections (législatives) en Israël », selon un communiqué du groupe la citant.

Facebook souhaite ainsi minimiser les « préjudices potentiels », « en collaborant avec des organisations tierces de fact-checking et en établissant des nouvelles normes pour la transparence des annonces », a indiqué l’entreprise américaine. En visite à Tel-Aviv pour assister au lancement de « Playground », un nouvel espace du réseau destiné aux startups et aux entreprises, Mme Sandberg a qualifié Israël de « start-up nation, juste derrière la Silicon Valley, avec la plus forte densité de startups au monde ».

