Ce matin (mardi), une manifestation organisée par A’him Laneshek, l’un des mouvements de protestation contre le gouvernement, avait lieu devant le domicile du ministre du Logement, Itshak Goldknopf (Yahadout Hatorah).

Les manifestants venaient reprocher au public orthodoxe de prendre l’argent du contribuable et de ne pas remplir leur part dans la société, en ne s’enrôlant pas à l’armée, en ne travaillant pas. C’est suite à l’annonce du budget 2023-2024 que cette nouvelle fronde est née au sein des mouvements contre le gouvernement, qui jusqu’à maintenant prétendaient lutter contre la réforme judiciaire.

La manifestation de ce matin a pris des allures de cliché antisémite lorsque les participants ont déversé devant le domicile du ministre Goldknopf des liasses de faux billets de 200 shekels afin d’illustrer le fait que les orthodoxes, selon eux, »volent » l’argent des laïcs. Par ailleurs, sur leur banderole, figurait une photo d’Itshak Goldknopf portant un sac Louis Vuitton.

Cette mise en scène fait écho à la caricature d’Amos Biderman, publiée dans Haaretz ce matin: on y voit plusieurs ministres religieux – orthodoxes et sionistes religieux – s’enfuir les mains pleines de billets après avoir apparemment vidé un coffre-fort, et Netanyahou leur court après en leur disant: »Attendez, il y en a encore ».

L’argument selon lequel le gouvernement donne tout l’argent des Israéliens aux orthodoxes est repris en boucle par Yaïr Lapid, le chef de l’opposition depuis quelques jours.

Cette accusation est à mettre en relief avec l’information révélée hier par la chaine Kan 11, selon laquelle, le trio Bennett-Liberman-Lapid avait promis, lorsqu’il était aux responsabilités, un milliard de shekels à deux députés de Yahadout Hatorah afin de financer tous les projets qu’ils souhaitaient dans le secteur orthodoxe, s’ils acceptaient de s’abstenir lors du vote du budget 2022. De quoi mettre les événements en perspective…

Par ailleurs, le ton est monté entre des manifestants et un orthodoxe venu leur parler. Parmi eux se trouvait, la professeur francophone d’économie de Bar Ilan, Elise Brezis qui lui a lancé: »Vous n’êtes pas juifs. Vous profanez le nom de Dieu. Vous modifiez les valeurs de la Torah. »Justice, justice, tu pourchasseras », c’est ce qui est écrit. Vous avez oublié que ce qui compte, ce ne sont pas les valeurs de l’homme envers Dieu mais celles de l’homme envers son prochain. Vous ne vous enrôlez pas à l’armée ».

Un autre manifestant a reproché à leur interlocuteur orthodoxe de ne pas faire l’armée.

Mais seulement voilà, malgré son chapeau et ses papillottes, l’homme en question a effectué ses trois ans de service militaire et l’a même prolongé. Il est aujourd’hui ingénieur et embauche 27 personnes. Il leur a lancé ces vérités tout en leur disant: »Dès que vous voyez quelqu’un qui a l’air comme moi, vous le détestez. Moi, je vous aime autant que j’aime celui qui me ressemble ».

La professeur Elise Brezis avait publié une virulente tribune contre la réforme judiciaire et le monde orthodoxe en février dernier dans le journal économique Calcalist (voir ci-dessous son intervention sur Studio Qualita à ce sujet). Aujourd’hui, dans Makor Rishon, répondant au journaliste Shilo Fried, elle a réitéré ses attaques, pour justifier son attitude face à son interlocuteur orthodoxe : »Je lui ai dit ce que j’avais écrit dans la tribune, il s’agit d’une secte qui s’est éloignée du judaïsme. Hier, j’ai participé à un forum macro avec des personnalités du monde économique. Tout le monde est d’accord avec moi. Leurs valeurs ne sont pas juives. La Torah est la base de notre vie, mais eux vivent comme des sectes chrétiennes. Nous devons tous étudier la Torah mais nous sommes obligés de consacrer du temps au travail et à d’autres choses. Leur mode de vie met en péril l’économie et l’Etat. Ils vivent désormais comme des sectes chrétiennes, pas comme dans le judaïsme, pas selon ce qui est écrit dans les livres du Rambam ou dans le Sfat Emet, l’admour de la hassidout de Gour à laquelle appartient Goldknopf ».