Alors que les procès Netanyahou sont toujours en cours, Liat Ben Ari, la procureure principale penserait à démissionner.

Elle se serait confiée à plusieurs personnes de son entourage leur exprimant son ras-le-bol face aux attaques dont elle fait l’objet depuis qu’elle a pris la tête de l’équipe en charge des procès contre le futur Premier ministre.

Elle a raconté plusieurs épisodes où certains des membres de sa famille ont fait l’objet d’insultes ou de rumeurs mensongères. Elle a également évoqué les manifestations qui se déroulent devant chez elle.

Liat Ben Ari affirme qu’elle ne voit pourquoi continuer à supporter de telles attaques.

Néanmoins elle ne quittera pas son poste pour le moment, motivée »par un profond sens du devoir et peut-être par de la bêtise », a-t-elle dit. Elle estime qu’un autre serait sûrement déjà parti, mais elle se sent responsable par rapport à son équipe en plus des autres rôles qu’elle remplit. »Pour le moment, je reste, mais qui sait pour combien de temps? », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Liat Ben Ari ne se sentirait pas assez soutenue par sa hiérarchie, notamment concernant les dossiers Netanyahou en coulisses. Mais au sein du Parquet, on craint que Ben Ari craque et que cela envoie un mauvais message au reste du personnel, plus personne n’osant rendre de tels dossiers en main. Ainsi, officiellement, tout est fait pour que Ben Ari reçoive le soutien plein et entier de tout le système juridique.

Pour certains observateurs, l’idée de démission intervient après que les procès Netanyahou ont mis à jour de graves lacunes dans l’acte d’accusation et dans les preuves apportées par le Parquet, plaçant Ben Ari dans une position délicate. »On ne pense pas à démissionner lorsque l’on tient l’affaire de sa carrière », entend-on dire, faisant allusion aux procès contre une personnalité comme Binyamin Netanyahou, »à moins que celle-ci ne soit vouée à l’échec ».