La procureure militaire, le général Yifat Tomer Yeroushalmi, était aujourd’hui entendue devant la commission Sécurité et Affaires étrangères de la Knesset. Les députés lui ont demandé des comptes sur les enquêtes en cours contre des soldats de Tsahal soupçonnés de mauvais traitements sur des terroristes du Hamas emprisonnés en Israël et en particulier l’affaire de Sdé Teman dans laquelle cinq soldats sont en détention provisoire pour des soupçons de viol sur un terroriste.

Yifat Tomer Yeroushalmi a indiqué qu’à l’heure actuelle, 74 cas de mauvais traitements sur des terroristes détenus étaient en cours d’examen et que dans 5 cas, les suspects avaient déjà été mis en examen. ”Ces enquêtes nous permettent d’atteindre les objectifs de guerre, sans elles la marge de manoeuvre de Tsahal serait réduite. Les enquêtes ne témoignent pas d’une faiblesse mais d’une force”.

Plusieurs députés de droite ont reproché à la procureure les méthodes employées contre les combattants mis en cause et notamment le fait que leur arrestation ait été effectuée par des policiers militaires cagoulés. La procureure a expliqué que ces derniers étaient victimes de menaces, ce qui justifiait qu’ils ne montrent pas leur visage. La députée Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit) a dénoncé ”l’obsession de faire faire du mal aux soldats” qui anime la procureure, selon elle. Le député Tsvi Souccot (Hatsionout Hadatit) a lancé: ”Le fascisme c’est d’être au garde à vous devant toute personne qui porte un uniforme”. Le député Yuli Edelstein (Likoud), président de la commission, a menacé de suspendre la séance si les attaques personnelles contre la procureure ne cessaient pas. Il a ensuite expulsé la députée Tally Gottlieb (Likoud) qui a accusé la procureure ou une personne de son entourage d’être à l’origine de la fuite dans la presse d’éléments de l’enquête dont une vidéo qui vise à incriminer les soldats.

En ouverture de séance, le député Tsvi Souccot a remis à Yifat Tomer Yeroushalmi une lettre de la part de Hen, l’épouse d’un des soldats actuellement détenu dans l’affaire de Sdé Teman. Elle explique que son mari n’a pas hésité à partir en milouïm, la laissant avec deux enfants alors qu’elle se trouve dans une situation psychologique de post-traumatisme. ”Mon mari est un homme formidable et sensible, respectueux de la loi, généreux”, décrit Hen, ”Il est fort, il sait la vérité mais il y a des familles dans cette histoire qui sont touchées et qui s’effondrent. Dans quel pays vivons-nous? Nous nous effondrons psychologiquement, nous souffrons dans l’âme, dans le coeur, dans le corps. C’est un film d’horreur, s’il vous plait, que quelqu’un fasse quelque chose, et même si l’on s’est trompé, il faut dire nous nous sommes trompés. Je m’adresse à votre coeur, en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne qui aime son pays pour que vous voyez la vérité, que vous compreniez que tout le monde souffre, y compris les combattants qui donnent leur vie. Il ne mérite pas cela, nous non plus”.

A l’extérieur de la salle, Tsvika Mor, le père d’Eytan, otage à Gaza, était venu pour rencontrer la procureure militaire qui refuse de recevoir les familles d’otages. ”En tant que parents d’otages, nous posons une question simple: avez-vous fini de vous occuper des membres de votre peuple pour aller vous soucier des pires terroristes que comptent nos ennemis, de leur nourriture et de l’épaisseur de leur matelas? Avez-vous vérifié comment va mon fils? Est-ce qu’il reçoit des visites de la Croix Rouge? Est-ce que vous vous êtes souciée d’avoir une vidéo ou une information du Hamas sur mon fils? Depuis 310 jours nous n’avons aucune nouvelle, nous ne savons pas dans quel état il est, s’il est vivant et la procureure a le temps de s’occuper des droits des terroristes. Nous demandons que la procureure soit, au moins en temps de guerre, patriote, nationaliste et qu’elle aide le peuple d’Israël grâce auquel elle est ici aujourd’hui et qui lui paie son salaire”.