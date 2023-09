L’audience qui se déroule en ce moment entre les murs de la Cour suprême israélienne est regardée avec beaucoup d’attention par le monde entier.

Dans la salle, on peut y croise l’ambassadeur d’Allemagne en Israël, Steffen Seibert, qui a expliqué sa présence: ”Je pense qu’ici se passe quelque chose d’important pour la démocratie israélienne. Et nous, les amis d’Israël, observons aujourd’hui la Cour suprême avec un grand intérêt. Je voulais le voir de mes propres yeux”.

The place to be this morning #בגץ pic.twitter.com/x7oVMPgsPg

— Steffen Seibert (@GerAmbTLV) September 12, 2023