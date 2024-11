Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale, a été la cible ce vendredi 8 novembre de slogans et de tags hostiles à Israël à l’université Lyon 3 où elle s’est rendue pour un échange avec les étudiants.

La veille de son arrivée, des tags ont été inscrits à proximité de l’université: ”Yaël, casse-toi”, ”Free Gaza”, ”Free Palestine”.

Vendredi après-midi, alors que Yaël Braun-Pivet est arrivée sur place, les manifestants s’en sont pris à elle en criant: ”Israël criminel, Yaël complice” ou encore ”Yaël, casse-toi, Lyon 3 n’est pas à toi”.

Les syndicats étudiants de gauche -UNEF et jeunes LFI – ont qualifié la présidente de l’Assemblée nationale de ”figure éminente du soutien inconditionnel aux actions criminelles de l’Etat israélien” dans un communiqué.

L’université Lyon 3 qui porte le nom du résistant Jean Moulin a condamné ces manifestations: ”L’université Jean Moulin condamne avec la plus grande fermeté les inscriptions inacceptables et scandaleuses qui ont été taguees sur les murs de la Manufacture des Tabacs. La justice a été immédiatement saisie par le Président Gilles Bonnet. La force publique a été requise pour assurer la sécurité des biens et des personnes”.

Le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a apporté son soutien à Yaël Braun-Pivet: ”Soutien total à Yaël Braun-Pivet que des manifestants d’extrême gauche aux idées antisémites veulent interdire d’accès à une université. Insupportable dérive fasciste de militants qui instrumentalisent le drame que vivent les palestiniens”.

Quant au ministre de l’Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, il a condamné ”avec force les insultes antisémites proférées à l’encontre de Yaël Braun-Pivet et les agissements inacceptables de groupes d’étudiants survenus à Lyon III” et a annoncé avoir saisi la justice après ces manifestations. ”Je compte sur sa fermeté (de la justice, ndlr) pour agir et endiguer ces dérives contraires aux Valeurs de la République”, a également déclaré le ministre.

Malgré ces perturbations, l’échange avec les étudiants a pu avoir lieu.