Mirjana Spoljaric, la présidente de la Croix Rouge, est en visite en Israël pour la première fois depuis le début de la guerre.

Elle a essuyé de nombreuses critiques dès la première réunion qu’elle a eue avec des représentants des familles d’otages et les ministres Eli Cohen (Affaires Etrangères) et Ouriel Busso (Santé).

Puis elle a recontré Binyamin Netanyahou qui lui a remis une boite remplie de médicaments dont ont besoin les otages toujours retenus par le Hamas: ”Je suis sûr que vous trouverez un moyen de leur faire passer”, lui a dit le Premier ministre.

Eli Cohen a résumé la rencontre entre Spoljaric et les familles d’otages: ”La rencontre n’a pas été facile pour ceux qui y ont participé. La première mission de la Croix Rouge est de faire passer des médicaments aux otages. Cela fait 69 jours qu’elle échoue dans cette mission de visiter les otages et de leur donner les médicaments. Chaque jour qui passe est un échec pour la Croix Rouge. Nous avons exigé de la Croix Rouge qu’elle soit plus déterminée et incisive et qu’elle fasse entendre sa voix partout. L’enlèvement de personnes âgées, le viol de femmes, aucune organisation humanitaire ne doit se taire face à de telles horreurs”.

Ouriel Busso, le ministre de la Santé, a raconté: ”Nous avons fourni à la présidente de la Croix Rouge, le rapport confidentiel de l’histoire vraie derrière les sourires des otages libérés. Après l’avoir lu, elle ne pourra plus dormir la nuit”.

Le Premier ministre a rappelé à la présidente de la Croix Rouge: ”Ils ont pris des enfants, des bébés, des femmes, des vieillards, des rescapés de la Shoah, des participants à un festival. Après avoir tiré sur des centaines de personnes, assassiné plus de 1200 personnes, ils ont pris des otages. Où a-t-on entendu une telle chose? S’ils en avaient les capacités, ils nous tueraient tous. Ils ne le font pas parce que nous nous battons, parfois contre toute attente. Les gens, les mères se sont battus de toutes leurs forces”.