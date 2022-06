Qu’on l’appelle Mevasseret Adoumim, Han El Ahmar ou E1, cette zone entre Jérusalem et Maalé Adoumim est stratégique. Elle permet, en effet, de constituer une continuité territoriale entre la capitale et la région du bloc Adoumim, le long de la route numéro 1.

Des Bédouins s’y sont installés de manière illégale créant, Han El Ahmar, et malgré la demande de la Cour Suprême de les expulser, depuis plusieurs années maintenant, aucun gouvernement n’a fait le nécessaire dans ce sens.

Ariel Kahana, journaliste pour Israël Hayom, s’est rendu sur place hier (mardi). Il y a constaté un grignotement du territoire par les Arabes, soutenus par l’Union européenne et les Etats-Unis.

L’équipe d’Israël Hayom rapporte que sur place, de nouveaux arbres ont été plantés, des barrières ont été installées ainsi qu’une ligne d’eau.

Pour les Palestiniens, comme pour les Israéliens, ce morceau de terre est primordial car il permet la continuité territoriale pour l’Etat juif mais aussi pour les Arabes dans le cadre d’un éventuel Etat palestinien. Arguant de cela, les Palestiniens ont réussi à enrôler les Européens et les Américains pour qu’ils fassent pression sur Israël afin qu’il ne construise pas dans cette zone. D’ailleurs aussi bien Binyamin Netanyahou que Naftali Bennett ont affirmé qu’ils construiraient sur E1, aucun des deux n’a engagé le moindre projet sur place.

Le forum Otef Yeroushalayim rend compte régulièrement de ces avancées arabes et tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps maintenant. »Les Palestiniens étouffent Jérusalem. Hélas, cette zone stratégique collée à Jérusalem est conquise, progressivement, par les Palestiniens, mètre après mètre, encore un morceau de territoire et encore un, ici une tente, là un verger et l’Etat d’Israël, malheureusement, ne l’arrête pas. Nous appelons les autorités et le gouvernement à ne pas abandonner la bordure de Jérusalem, Israël doit se réveiller, c’est ainsi que Han El Ahmar a commencé, et aujourd’hui il y a des dizaines de Han El Ahmar. Nous devons faire appliquer la loi dans cette région ».