Le Midrach nous enseigne que les jours qui séparent Yom Kipour de Souccot sont des jours où le peuple juif ne commet pas de fautes, du fait que chacun est occupé à la préparation de la Soucca ou des quatre espèces, à tel point que le « premier jour » qui fait allusion à la fête de Souccot est considéré comme le premier jour des « nouvelles fautes ».

Le Tourei Zahav (Rabbi David Halévy, célèbre commentateur du Choulh’an Arouh’) en vient même à se poser la question qu’il apparait, selon ce Midrach, que la préparation à la Mitsva ait plus de valeur que la Mitsva elle-même. Comment est-ce possible ?

Le Sfat Emet (Rabbi Yéhouda Aryé Leib Alter, Admour de la Hassidout de Gour) répond à cette interrogation de deux manières.

1. Lors de la préparation l’homme aura tendance à faire un travail assidu sur lui de sorte à pouvoir accomplir la Mitsva de la meilleure façon.

C’est ce travail continu sur soi qui va, au final, élever et purifier la personne, tandis que l’accomplissement de la Mitsva elle-même ne dure, en réalité, que de brefs instants.

L’intensité de la Mitsva dépend donc de la purification qui la précède, une Mitsva faite » à la va vite » sans aucune préparation n’atteindra pas son objectif, à savoir nous élever spirituellement et nous rapprocher de notre Créateur.

Nous passons une partie non négligeable de notre existence à nous préparer ; préparation à la Bar/Bat Mitsva, au mariage, à un accouchement, à l’armée ou encore dans notre travail du quotidien. Dans une certaine mesure, cette préparation a plus de valeur car grâce à elle, nous allons de l’avant et nous construisons.

Aucun être sur Terre n’a le pouvoir d’accomplir la Mitsva avec toute la perfection nécessaire. Nous avons besoin à chaque instant de l’aide Divine, qui, dans Sa grande Bonté, donne à l’Homme les forces nécessaires pour la faire, tel que s’exprime David Haméleh : » Je crie vers le Dieu suprême, vers le Tout-Puissant qui termine le travail pour moi » (Téhilim 57,3).

Néanmoins, le désir et la volonté de vouloir faire la chose de la manière optimale sont à la portée de chacun d’entre nous. Nos Sages enseignent (Traité Yoma 9b) que les pensées de vouloir commettre une faute sont parfois plus graves que la faute elle-même.

S’il en est ainsi pour les fautes, a fortiori pour les bonnes actions : l’envie de vouloir faire la volonté de notre Maitre nous protège et nous élève autant, si ce n’est plus, que la Mitsva.

Ayons « envie d’avoir envie » et profitons de ces jours de préparation afin d’arriver à la fête de Soukot « zman sim’hatenou » remplis de joie et de bonheur.

Hag Saméah

Le Rav Yirmiyah Achéroff est enseignant à la Yeshiva Or Vishua

(Des remarques, des commentaires ou une envie d’approfondir… retrouvez nous sur le site https://www.orvishua.info/ )