A peine élu à la tête de l’Agence Juive, Doron Almog a choisi de participer à la conférence du mouvement réformiste à Shefayim.

Il a déclaré à l’assistance qu’il s’agissait du premier endroit où il avait choisi d’être après sa nomination.

Almog a raconté que sa fille Nitzan était montée à la Torah pour sa bat mitsva et que sa photo envelopée du talit ornait le mur du salon familial.

Il a reçu le livre »La prière de l’homme » en cadeau du mouvement réformiste, ce qui l’a beaucoup touché.

»La prière de l’homme est un serment que l’homme se prête à lui-même dans les lieux les plus profonds », a-t-il dit, »J’ai fait deux fois ce serment: une fois à côté du tank de mon frère Eran, z’l, pendant la guerre de Kippour [son frère Eran est mort à la guerre, ndlr], de ne jamais laisser un soldat derrière. La deuxième fois, j’ai demandé à des centaines de parachutistes devant la tombe de Hanna Senesh, pour les plus faibles de toujours rester des hommes ».

Il a aussi rappelé la mémoire de son fils Eran, z’l, lourdement handicapé qui est décédé à l’âge de 23 ans et qu’il considère comme son »guide dans la vie ».

L’aveu du nouveau Président de l’Agence Juive de ses accointances avec le mouvement réformiste a jeté une ombre sur sa nomination pour certains qui estiment qu’il a été choisi justement pour cela, ce qui indique la direction que l’organisation désire prendre.

Yizar Hess, le vice-président de l’organisation sioniste mondiale, dont dépend l’Agence juive, a déploré les critiques à l’encontre d’Almog qui, selon lui, témoignent de l’ignorance et de la bêtise de ceux qui les formulent: »Il est incroyable de constater comment ceux qui parlent haut et fort du peuple d’Israël sont incapables de reconnaitre qu’il y a plusieurs façons d’être juif et que c’est cela le peuple d’Israël ».