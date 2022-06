Hier soir (mercredi), Naftali Bennett a annoncé qu’il quittait la vie politique et qu’il confiait son parti, Yamina, à son acolyte de toujours, Ayelet Shaked.

Celle-ci est tenante d’une ligne différente de Bennett et de son bras droit, Matan Kahana. Elle veut, en priorité, former un gouvernement de droite, et s’est dite prête à siéger sous Netanyahou.

Cette nuit, Ayelet Shaked, à peine nommée chef de Yamina, s’est rendue au Kotel et a adressé un message à ses potentiels électeurs: »Avec l’aide de D ieu et avec votre aide, nous réussirons ».

Ayelet Shaked doit retrouver la confiance des électeurs et des politiques de droite. Betsalel Smotrich, le chef de la Tsionout Hadatit, a déclaré sur Ynet: »J’ai du mal avec Ayelet Shaked, elle a été l’architecte de ce gouvernement ».

Au sein du Likoud, Ayelet Shaked n’a pas toujours été la bienvenue. Aujourd’hui, certains membres du parti se disent que si elle est prête à siéger avec le Likoud sous Netanyahou, elle pourrait être la solution pour former un gouvernement de droite sans avoir recours à des partis comme Kahol Lavan.