Article paru dans Actualité Juive numéro 1698

Le ministre de la Communication, Shlomo Karhi, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, ont récemment trouvé un accord pour accélérer le processus de privatisation de la poste.

Privatiser sans pénaliser la périphérie

Le processus de privatisation de la poste dure depuis des années et devait s’achever au mois de juin. Cependant, Shlomo Karhi a récemment retardé la procédure en demandant d’examiner toute fermeture d’agence postale dans le cadre de la privatisation. Le ministre affirme que le président de la Poste, Mishael Vaknin, ferme principalement des succursales dans la périphérie du pays. Ce retard a conduit de hauts responsables du ministère des Finances à écrire à Benyamin Netanyahou pour lui demander d’intervenir pour lever les obstacles. « La privatisation de la poste est symptomatique du dilemme auquel est confrontée l’économie israélienne depuis vingt ans : d’un côté, la volonté du Trésor de rationaliser les coûts, de l’autre côté, les besoins sociaux d’Israël. En effet, la Poste proposait aux populations défavorisées des services que le secteur privé ne pouvait offrir, mais cela demandait des efforts budgétaires de plus en plus importants », explique le docteur Daniel Gugenheim, économiste.

Améliorer les services fournis au public

Les ministères de la Communication et des Finances ont finalement annoncé le 3 juillet une série de mesures pour faire avancer la privatisation tout en améliorant le service fourni au public. Ils sont parvenus à un accord sur un programme de fermetures d’agences et un plan de relance. « Je ne suis engagé dans la privatisation que pour améliorer le service au public, et si elle tient compte de la périphérie et des couches faibles de la population », a déclaré Shlomo Karhi. Le ministère des Finances ne s’opposera pas non plus à la destitution de Mishael Vaknin en tant que président. Shlomo Karhi pourra nommer le dernier président de la Poste au nom de l’État avant la privatisation. « Les repreneurs vont bénéficier d’un des plus grands parcs immobiliers et pourront utiliser une partie des fonds du rachat pour l’investir dans l’amélioration des services postaux, qui seront de plus en plus digitaux », précise Daniel Gugenheim. Cet accord permettra de poursuivre la privatisation de l’entreprise tout préservant un service postal dans les régions excentrées.

Raphaël Hassine

Article paru dans Actualité Juive numéro 1698

Recevez à domicile Actualité Juive chaque semaine et son supplément mensuel LPH pour seulement33 shekels par mois !

Abonnez-vous !

https://www.actualitejuive.com/israel-abonnement

058 461 62 62