La solution pour maintenir un contrôle sur l’axe Philadelphie entre l’Egypte et la Bande de Gaza, tout en évitant de devoir y poster des soldats pourrait être l’installation de capteurs qui détectent les tunnels.

Cette option est de plus en plus sérieusement étudiée et envisagée. D’après le site Israël Hayom, une technologie de capteurs mise au point par Israël pourrait suffire à détecter les nouveaux tunnels en cours de construction sans avoir besoin de creuser des kilomètres sous terre afin de construire un mur souterrain comme celui qui existe à la frontière entre Israël et Gaza.

Par ailleurs, l’installation de ces capteurs ne prendrait que quelques semaines, deux mois au maximum.

La mise en oeuvre de ce projet serait financé par les Etats-Unis qui octroieraient une enveloppe budgétaire de 500 millions de dollars dont 50 millions disponibles immédiatement. Les informations récoltées par le biais de ces capteurs seront transmises directement à Israël qui pourra suivre de près tout mouvement suspect sous terre indiquant la construction de tunnels depuis Rafah vers l’Egypte.

Rappelons que depuis que Tsahal a pris le contrôle de l’axe Philadelphie, les forces israéliennes ont découvert de nombreux tunnels de contrebande qui arrivent en Egypte et par lesquels transitaient les armes pour le Hamas. Le sort de l’axe Philadelphie au sud et de celui de l’axe Netzarim au centre de la Bande de Gaza est au coeur des débats autour d’un accord de libération des otages. Au sud, le contrôle de l’axe est fondamental pour éviter l’approvisionnement en armes et autres matériaux à destination du Hamas, au centre, le contrôle du couloir de Netzarim vise à empêcher le retour de milliers de terroristes au nord de la Bande de Gaza, ce qui constituerait une menace directe sur les localités israéliennes de la bordure de Gaza.

Pour l’heure, les services de sécurité estiment que Tsahal peut se retirer de l’axe Philadelphie pendant les six semaines de la première phase de l’accord afin de permettre la libération d’une partie des otages. Ils affirment que ce laps de temps ne sera pas suffisant au Hamas pour se réapprovisionner en armes, ne pouvant plus se servir des tunnels détruits par Tsahal. Par ailleurs, cette période pourrait être mise à profit par Israël pour installer les capteurs.

Concernant l’axe Netzarim, la question demeure ouverte.