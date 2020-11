Une étude réalisée par l’Institute for Jewish Policy Research (JPR) montre que le nombre de Juifs d’Europe – Russie inclue – a atteint son chiffre le plus bas depuis plus de mille ans. Selon cette étude, l’Europe compte aujourd’hui 1,3 million de personnes se définissant comme juives, soit moins que l’estimation faite en 1170 par le voyageur Binyamin de Metudela. Il faut toutefois préciser que d’autres organismes fournissent des chiffres différents : le Congrès juif européen donne 1.929.650 Juifs et le Congrès juif mondial estime la population à 1.438.000.

Depuis 1970, indique le rapport, 70% de la population juive d’Europe a disparu, pour de multiples raisons. Elle était alors de 3,2 millions de Juifs. Les causes principales : l’assimilation, mariages mixtes, un vieillissement sans renouvellement et le départ de Juifs vers d’autres contrées : Israël, Etats-Unis, Canada et Australie principalement. La France, par exemple, comptait 530.000 Juifs en 1970, elle n’en compte plus que 449.000 aujourd’hui. Un peu plus de 50.000 ont émigré en Israël. Autre exemple, mais à plus petite échelle, la Turquie, qui comptait 39.000 Juifs en 1970 et 14.600 aujourd’hui, essentiellement à cause d’une émigration due à la politique du dictateur Recep Tayyip Erdogan.

Les mariages mixtes prennent une part importante dans la lente descente de la judaïcité européenne : 70% en Pologne, 50% en Hongrie, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède, 31% en France et 24% en Grande-Bretagne et à peine 14% en Belgique, sans doute grâce à l’importante communauté orthodoxe dans ces deux pays.

Le rapport donne deux pronostics surprenants : le Canada va prendre la 3e place mondiale dans l’importance de la communauté juive, ravissant cette place à la France, et à long terme, la majorité des communautés juives qui subsisteront sur le continent européen seront orthodoxes !

Autre chiffre important révélé par cette étude : il y a aujourd’hui environ 70.000 expatriés israéliens répartis dans toute l’Europe dont 18.000 en Grande-Bretagne, 10.000 en Allemagne, 9.000 en France et 6.000 aux Pays-Bas.

