En ce début d’année 2025, la population israélienne a dépassé le seuil des 10 millions d’habitants.

7.707 millions sont juifs soit 76.9% de la population, 2.104 millions sont arabes soit 21% de la population.

La croissance de la population en 2024 a été plus faible que les autres années avec un taux de croissance de 1.1% contre 1.6% en 2023.

D’après l’institut national des statistiques ce chiffre est lié à une plus forte émigration en 2024: 82700 Israéliens ont quitté le pays, 23800 y sont revenus et on compte 32800 olim. Le solde migratoire a donc été négatif en 2024.

181000 bébés sont nés en 2024: 76% d’entre eux dans des foyers juifs et 24% dans des foyers arabes. 51400 personnes sont décédées, un chiffre plus élevé qu’en 2023, notamment en raison de la guerre.