Deux semaines à peine après l’entrée en fonction du Premier ministre Naftali Benett, la police a annoncé dimanche aux organisateurs des manifestations qui se déroulent près de son domicile à Raanana qu’elle va les limiter à deux par semaine et les interdire entre 14h00 et 16h00 et après 21h30. La police a également réduit le secteur autorisé pour la durée des manifestations et interdit l’emploi de tous accessoires bruyant tels que mégaphones, tambours, klaxons etc. L’argument avancé par la police est de mettre fin aux nuisances de bruit pour les habitants du quartier. L’avocat Ouriel Nizri, qui représente les riverains a averti : « Nous ne laisserons pas Raanana devenir Balfour ».

C’est là justement que la bât blesse. Le député Chlomo Karhi (Likoud) s’est insurgé contre cette décision de la police (sur instruction du ministre de la Sécurité intérieure) qui selon lui applique de manière criante une politique de deux poids et deux mesures en comparaison de ce qui s’est passé durant plus d’un an à Jérusalem dans le quartier de la résidence du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Les multiples actions en justice intentées à l’époque par les habitants du quartier, à cause du bruit infernal réalisé par les manifestants durant presque toute la nuit semaine après semaine, avaient toutes été rejetées au motif que la manifestation était un droit fondamental dans une démocratie. Ni les consignes du Corona ni la vie rendue impossible aux habitants du quartier n’avaient entamé ce droit qui apparemment s’applique ou non selon les circonstances…ou l’identité du Premier ministre !

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90