Sur instruction du ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana, la police israélienne se prépare activement à l’opération « A’hraïout Menatza’hat » (Responsabilité gagnante) pour faire appliquer les consignes du confinement général du pays durant trois semaines.

Selon un plan précis approuvé par le commandant par interim de la police Motti Cohen, des milliers de policiers, gardes-frontières, contrôleurs et volontaires, aidés par des unités de Tsahal, se déploieront dans tout le pays, sur les autoroutes et les routes, dans les parcs publics, aux entrées et sorties des villes, dans les rues des villes, pour superviser le respect des consignes par les citoyens.

Les véhicules qui circulent seront contrôlés grâce à de nombreux barrages qui seront dressés. La police sera également chargée de contrôler le respect des consignes auprès des commerces et entreprises qui doivent rester fermés ou fonctionner avec des limitations.

L’opération prendra effet vendredi à 14h00.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90