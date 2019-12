Cela fait deux ans et demi qu’Israël fait face à la menace de cerfs-volants et ballons incendiaires lancés depuis la bande de Gaza et de drones multirotors offensifs venus par le nord du pays. Aucune parade vraiment efficace n’avait encore été trouvée jusqu’à présent.

Les ballons et cerfs-volants incendiaires ont causé des incendies ayant détruit des dizaines de milliers d’hectares de champs et forêts dans le Néguev occidental sans parler des dégâts causés à la faune et à l’environnement. Par ailleurs, les drones multirotors chargés d’explosifs ou de missiles peuvent faire des dégâts énormes et causer des pertes en vies humaines.

Un système basé sur l’émission des rayons laser a été mis au point par trois ingénieurs en collaboration avec l’Université Ben Gourion, la société Optidefense Ltd ainsi que les départements de recherche de la police et de Tsahal. Ce système baptisé « Lahav Or » (« Lame de Lumière ») est selon la police le premier au monde à être capable de faire exploser en vol des ballons incendiaires et détruire des drones multirotors. Ce système monté sur un socle mobile fonctionne de jour comme de nuit, repère tout engin qui s’approche de la frontière par le ciel et ses rayons arrivent jusqu’à une distance de deux kilomètres.

