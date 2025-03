La police israélienne a capturé ce dimanche deux nouveaux singes détenus illégalement, l’un dans le nord, près de la ville de Dvorya, et l’autre à Ramat Gan, en banlieue de Tel Aviv. Des cas similaires se sont multipliés au cours des deux dernières semaines, surtout dans la région nord et celle du Néguev, où les autorités ont saisi plusieurs singes ainsi que des lionceaux, entrés frauduleusement en Israël.

Dans un communiqué publié ce dimanche, la police indique que ces bêtes ont été introduites dans le pays depuis l’Egypte et la Jordanie, au moyen de drones. Elle précise que les contrebandiers utilisent des drones pulvérisateurs pouvant transporter des charges de 60 à 70 kilos pour acheminer les animaux de l’autre côté de la frontière.

De tels engins coûtent aux passeur plusieurs centaines de milliers de shekels. La police estime qu’il reste encore de nombreux singes détenus illégalement dans le Néguev. 11 de ces animaux ont été saisis par les autorités ces dernières semaines.

L’Autorité de la nature et des parcs souligne que garder des singes en captivité chez des particuliers est interdit et considéré comme une infraction grave en raison des dommages importants causés à l’animal et des maladies qu’il est susceptible de transmettre à l’homme.