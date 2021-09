La police est en état de choc après la mort de H’ussam Zgaïr, bénévole druze de la police, tué à Naharaya par un automobiliste qu’il tentait d’arrêter. Le policier professionnel qu’il accompagnait, Amir Abu Rish, druze lui-aussi, a été très gravement blessé et lutte actuellement pour sa survie. Les deux hommes tentaient d’arrêter un entrepreneur arabe qui employait des ouvrier clandestins. Le conducteur a délibérément foncé sur eux avec son véhicule avant de s’enfuir. Il a été rattrapé et repris, et déféré devant le tribunal de paix de Haïfa.

L’avocat d’Abu Rish a affirmé qu’il s’agit d’un accident. Lior Harari, officier de police, a déclaré qu’il s’agit de l’un des plus grands drames qu’ait connu la police depuis la création de l’Etat d’Israël.

Photo porte-parole de la police