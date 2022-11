La police appelle les habitants de Jérusalem à la plus grande prudence après les deux attentats de ce matin, à deux carrefours différents de la ville.

Le niveau d’alerte dans la capitale a été relevé et les autorités décideront par la suite s’il est nécessaire de le faire au niveau national.

Pour l’heure, le porte-parole de la police a déclaré que d’autres carrefours de la capitale pourraient être piégés et appellent donc à la prudence et à la vigilance.

Le Hamas s’est félicité du double attentat: »L’occupant sioniste paie aujourd’hui le prix des crimes et de l’agression contre notre peuple et la mosquée Al Aqsa. Nous avions prévenu. Notre peuple ne se taira pas, la colère pour Al Aqsa va exploser et se répandre partout ».