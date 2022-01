La Police a été condamnée à verser un montant de 85.000 shekels à partager entre dix-sept jeunes Juifs. Ces jeunes s’étaient rendus à Ramleh au mois de mai, lors des émeutes pogromistes arabes, afin d’aider les habitants juifs de la ville. Ils ont été arrêtés par la police sans aucune raison est détenus durant des heures au poste de police pour interrogatoire et fouilles poussées. L’organisation juridique ‘Honenou a porté plainte en leur nom et a obtenu gain de cause. Après un compromis conclu entre la police et les avocats, chacun des jeunes gens recevra 5.000 shekels de dédommagements.

Après l’énoncé du verdict, l’avocat Menashé Yado a déclaré : « Il s’est agi d’une arrestation collective de dix-sept jeunes Juifs dans le cadre d’un ‘nettoyage des Juifs’ par la police des rues de Ramleh. Les émeutes de 5782 resteront une honte pour la police qui a démontré qu’elle tremble de peur face aux Arabes et abandonne les Juifs (…) Nous avons obtenu un dédommagement pour l’honneur pour ces jeunes dont le seul objectif était de vouloir redonner le moral et de la fierté nationale dans cette ville mixte. Et c’est uniquement pour cela qu’ils ont été arrêtés de manière illégale par la police qui reconnaît aujourd’hui de facto que ces arrestations n’auraient pas dû se produire ».

L’un des jeunes a confié : « Nous nous sommes rendus à Ramleh pour distribuer des pizzas aux habitants juifs et pour les encourager face aux émeutes sauvages. Une fois notre mission accomplie nous nous sommes dirigés vers nos voitures et c’est à ce moment que les policiers nous ont sauté dessus. Nous marchions dans la rue, sans plus. Ils ne nous ont pas expliqué pourquoi nous étions arrêtés. Nous avons attendu six heures avant d’être interrogés et l’enquêtrice elle-même ne savait pas pour quels motifs nous avions été arrêtés ».

Photo porte-parole police