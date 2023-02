La police israélienne a finalement autorisé officiellement, dimanche soir, la tenue d’une manifestation en faveur de la réforme judicaire organisée par le mouvement Btsalmo. Ce n’est qu’après l’intervention du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir (Otsma Yehoudit) que ce permis a été accordé. En effet, au départ, la police n’avait pas donné son accord alors que la demande lui avait été adressée dès dimanche.

Le directeur du mouvement Btsalmo, Shaï Glick, a réagi en déclarant : « La liberté de manifester appartient aux deux camps. Nous déplorons le fait que la police israélienne ne nous ait pas permis au préalable d’organiser la manifestation et nous remercions le ministre de la Sécurité nationale d’être intervenu en faveur de la liberté de protester ».

La manifestation aura lieu lundi à midi en face du siège de la Cour suprême, à Jérusalem, sous les slogans suivants; « Non à la tyrannie de la minorité » et « non à la dictature de la Cour suprême ».

Btsalmo œuvre pour la protection des droits de l’Homme et pour mettre un terme aux injustices commises contre les personnes en général et contre les Juifs en particulier.