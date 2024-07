La police israélienne a procédé hier (mardi) à l’arrestation d’un soldat ayant terminé son service pour le ”meurtre” d’un terroriste du commando terroriste du Hamas, No’hba.

Le suspect, âgé d’une vingtaine d’années, a servi dans l’unité Kfir. Il a été interpellé à son domicile et placé en détention.

Il se défend: ”Le 7 octobre, mes amis et moi nous nous sommes rendus dans le sud. Nous avons assisté à un combat très difficile entre des policiers du Yamam et des terroristes de la No’hba. Hélas, plusieurs de nos combattants ont été tués. Nous avons continué à nous battre et nous avons éliminé des terroristes”.

La police affirme que le soldat a de son propre chef procédé à l’interrogatoire d’un terroriste sur le terrain et qu’ensuite il lui a tiré une balle dans la tête. De ce fait, il est accusé de ”meurtre”.

Le suspect rejette cette accusation: ”Je n’ai commis aucun meurtre, j’ai éliminé des terroristes qui nous tiraient dessus”.

Le tribunal doit statuer ce matin sur la prolongation de sa détention provisoire.