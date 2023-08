Les Etats-Unis ont autorisé cette nuit (mercredi à jeudi), la vente par Israël du système de défense Arrow 3, à l’Allemagne. Le montant de la transaction est de 14 milliards de shekels, ce qui en fait la plus grande transaction sécuritaire de l’histoire d’Israël.

Le système de défense antimissile Arrow 3 est conçu pour intercepter les missiles balistiques exo-atmosphériques. Avec ses capacités d’interception à longue portée exceptionnelles, opérant à des altitudes élevées au-dessus de l’atmosphère, il se présente comme le meilleur intercepteur de son genre. Le système utilise une approche hit-to-kill pour intercepter les menaces entrantes. Le système Arrow 3 est co-développé et coproduit par l’Organisation israélienne de défense antimissile (IMDO) et l’Agence américaine de défense antimissile (MDA). L’équipe industrielle est dirigée par Israel Aerospace Industries (IAI). Arrow 3 est le premier système de défense antimissile de ce type pour l’interception de missiles balistiques exo-atmosphériques.

Après avoir reçu l’approbation du gouvernement américain, de hauts responsables des ministères israélien et allemand de la Défense participeront à une cérémonie de signature d’un accord d’engagement, qui marque le début de l’accord final, portant sur une somme de 600 millions de dollars qui permettra le démarrage immédiat des travaux sur le projet.

Après la signature de la lettre d’engagement, les ministères israélien et allemand de la Défense ainsi que Israel Aerospace Industries finaliseront les détails de l’accord. Une fois les approbations des deux parlements obtenues, le contrat complet sera prêt à être signé d’ici la fin de 2023.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant a déclaré : “L’approbation par le gouvernement américain de la livraison du système de défense antimissile” Arrow 3 “[à l’Allemagne] est une expression de confiance dans les excellentes capacités des industries de défense israéliennes. C’est une décision importante, qui contribuera au renforcement des forces et à l’économie d’Israël. Il est également particulièrement symbolique pour chaque personne juive que l’Allemagne acquière des capacités de défense israéliennes.

Nous sommes fiers de cet accord de défense – le plus important de l’histoire d’Israël. C’est l’occasion d’exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à nos industries – les ingénieurs d'”Israel Aerospace Industries” qui ont battu de nouveaux records grâce à leur créativité et leur talent. “Arrow – 3″ est un système révolutionnaire, le plus avancé du genre au monde, ainsi qu’un multiplicateur de force dans la défense aérienne d’Israël – bientôt en Europe également.

Notre coopération avec le gouvernement américain est essentielle au processus de développement du système et à la réalisation de cet accord important. Cela reflète une fois de plus les puissants liens de défense entre les États-Unis et Israël. Je voudrais exprimer ma gratitude à mon ami, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, pour le rôle central des États-Unis dans ce processus.”

Pas plus tard qu’hier (mercredi), Israel Aerospace Industries (IAI) annonçait avoir réalisé depuis le début de l’année 2023, le meilleur semestre économique de son histoire. Le volume des ventes est d’environ 2,54 milliards de dollars et le carnet de commandes s’élève à environ 16,4 milliards de dollars.

L’agence de notation de crédit S&P a décidé de relever la note de IAI au niveau local maximal ilAAA et au niveau international à BBB+.

La société a enregistré une augmentation d’environ 28 % de son bénéfice net au premier semestre 2023, qui s’est élevé à 165 millions de dollars, contre environ 129 millions de dollars pour la période correspondante de l’année dernière. Les rapports montrent que la principale augmentation des ventes au premier semestre concerne la division des systèmes de missiles et spatiaux et la division des avions militaires.