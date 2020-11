Eldad Beck, correspondant du quotidien « Israël Hayom » en Europe a publié une tribune pourfendant la réaction scandaleuse de l’Union européenne, qui par ailleurs se montre extrêmement indulgente envers les activités nucléaires et terroristes du régime des ayatollahs.

« Le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell n’a pas mâché ses mots dans sa réactions à l’élimination de Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, responsable du programme nucléaire iranien : ‘Il s’agit d’un acte criminel qui est contraire aux principes de respect des droits de l’homme que représente l’Union européenne’. Borrell n’a pas cru bon de citer Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi ni son rôle central dans le développement du programme nucléaire militaire iranien. Il a parlé d’un ‘fonctionnaire gouvernemental iranien’, et a adressé ses condoléances aux familles des victimes de cette attaque et ses voeux de rétablissement aux blessés. Puis il a rajouté » En ces temps d’incertitude il est plus que jamais nécessaire que les parties gardent leur contrôle et s’abstiennent d’une escalade qui ne serait bénéfique pour personne ».

L’occultation délibérée de Borrell de la personnalité de Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi et de son rôle essentiel dans la marche de l’Iran vers la bombe atomique illustre une nouvelle fois aux yeux de tous l’hypocrisie européenne : pour l’Union européenne, témoin de mariage dans l’accord nucléaire signé à Vienne et violé par l’Iran au vu et au su de tous, il est plus important d’apaiser et de consoler le régime des ayatollahs mis en difficulté plutôt que de se mobiliser aux côtés des Etats-Unis et Israël pour accentuer les pressions sur Téhéran afin qu’il renonce à son arsenal nucléaire.