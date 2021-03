L’observatoire NGO Monitor a publié une nouvelle étude qui montre comment l’Union européenne, des pays européens ainsi que des organisations financent des organisations israéliennes qui collaborent avec la Cour pénale international de la Haye et la pousse à enquêter sur les fantaisistes « crimes de guerre » israéliens. NGO Monitor recense pas moins de 35 ONG israéliennes, juives comme arabes, qui reçoivent une manne de l’étranger et agissent contre l’Etat d’Israël depuis l’intérieur.

Selon ce rapport, entre 2017 et 2019, elles ont perçu un montant total de plus de 100 millions de dollars, dont presque 60% directement ou indirectement de gouvernements étrangers. La palme revient à l’Allemagne et aux Pays-Bas. Pour les fondations, le plus grand donateur est le New Israel Fund, « Fonds pour un Nouvel Israël », ce qui veut tout dire, qui travaille en fond, également par le biais d’une kyrielle d’associations aux noms innocents mais qui agissent pour réduire le caractère juif de l’Etat d’Israël. Arrivent ensuite le Sigrid Rausing Trust, basé à Londres et l’Opne Society Fondation qui appartient à un certain…George Soros.

Les ONG israéliennes qui collaborent avec la CPI avec cet argent sont connues, parmi elles B’Tselem, Yesh Din, Adalah, Shovrim Shetika etc.

