Le Premier ministre a prononcé lundi un discours politique à la Knesset dans lequel il s’est notamment attaqué au chef de l’opposition, en tentant au passage de le rabaisser en l’appelant à plusieurs reprises « Monsieur le député Bibi Netanyahou ». Mais parmi les flèches lancées contre son prédécesseur, le Premier ministre a prononcé une phrase qu’il aurait mieux fait d’éviter concernant l’Iran : « Je n’entrerai pas dans les détails, mais jamais dans l’histoire d’Israël il n’y a eu quelqu’un qui a tant parlé mais si peu agi sur la question de l’Iran ».

Les trois grandes chaînes complaisantes depuis un mois ne l’ont pas relevé, mais de rares médias ont retrouvé un discours qu’avait tenu Naftali Benett il y a trois ans, où il évoquait la politique de Binyamin Netanyahou face à l’Iran, sur le plan international comme dans la politique sécuritaire :

« …Juste encore un mot à propos du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Durant tant d’années, on l’a raillé, méprisé, pour sa politique constante face à l’Iran. J’étais à ses côtés il y a onze ans, lorsqu’il disait que c’était l’année 1938 et que l’Iran c’est l’Allemagne. Combien se sont-ils moqués de lui. J’étais à ses côtés à Washington lorsqu’il alla s’exprimer devant le Congrès pendant que tous les experts expliquaient qu’il éloignait les Etats-Unis. J’étais avec lui au cabinet politico-sécuritaire quand a été prise la décision de publier dans une conférence de presse (les documents subtilisés à Téhéran), et une nouvelle fois, les experts militaires autoproclamés avaient expliqué qu’il s’agissait d’une atteinte à la sécurité nationale d’Israël et qu’il ne s’agissait que d’une opération de relations publiques. Il me semble qu’aujourd’hui, l’avenir de nos enfants et nos petits-enfants est beaucoup plus sûr qu’hier, et il se ferait que tous ces moqueurs et critiques de Netanyahou sur le volet iranien lui disent aujourd’hui : merci beaucoup ! »

Après le propos du Premier ministre sur l’Iran, le chef de l’opposition est revenu à la tribune pour répondre : « Ce n’est pas le moment de recenser tous les efforts que mes amis et moi avons déployé durant toutes ces années, qui ont freiné, saboté et déjoué sur les plans politique, économique, opérationnel et des renseignements, afin de freiner du mieux que nous avons pu le programme nucléaire iranien. Ceux qui connaissent la vérité me concernant sont les Iraniens eux-mêmes, et ce n’est pas pour rien qu’ils ont souhaité de toutes leurs forces que mon gouvernement soit remplacé par le vôtre. Et ils savent pourquoi… »

