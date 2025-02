Au lendemain de la catastrophe du 7 Octobre 2023, le premier ministre avait promis à la nation que nous allions gagner la guerre, que les otages seraient libérés et que le Hamas serait détruit.

500 jours plus tard, nul ne peut ignorer les avancées considérables dues à Tsahal et à son abnégation sur les trois critères énoncés ci-dessus : Gaza est en ruines, les forces vives du Hamas ont été décimées (mais pas anéanties), deux tiers des otages ont été libérés, et Israël a établi un contrôle effectif sur tous les fronts où nos ennemis nous menaçaient. Néanmoins, le Hamas a dans ses mains un atout considérable: 59 otages encore en captivité même si moins de la moitié sont présumés vivant.

Il y a du nouveau à Washington. On ne peut qu’applaudir chaleureusement les déclarations du Président Trump, affirmant sans ambages son support indéfectible à Israël. Son projet de vider Gaza de toute sa population musulmane pour éliminer toute menace provenant de ce territoire en est un exemple éclatant. Et de fait, les roquettes ont arrêté de pleuvoir sur Israël, le front nord s’est considérablement calmé, les Houthis et l’Iran essaient de se faire oublier. Il serait facile de se laisser gagner par un enthousiasme trompeur.

La guerre n’est pas terminée. Les enterrements d’Oded Lifschitz Z’L ainsi que de Shiri, Ariel et Kfir Bibas Z’L nous ramènent à une réalité tragique à l’extrême. Cet ennemi barbare, sauvage, inhumain est toujours à l’affût, son but reste la destruction totale de notre pays Israël.

De nombreux commentateurs sur la toile et dans les médias ont relevé une sorte de similarité entre notre situation actuelle et la discussion entre D. et Abraham qui a précédé la destruction de Sodome et Gomorrhe (Genese 18 16:33). Force est de constater, au vu du soutien massif, actif et enthousiaste de la population gazaouie au Hamas, qu’il n’y a pas de civils innocents à Gaza, pas de Justes selon les termes de notre patriarche Abraham. Ceci est un élément essentiel en support des idées développées ci-dessous.

Israël recherche, encore et toujours une paix complète et durable avec ses ennemis. La réalité nous impose de dire que ce n’est pas pour demain. Alors en attendant, LE POUVOIR DE DISSUASION D’ISRAEL DOIT ETRE RETABLI, LA PEUR DOIT CHANGER DE CAMP.

Pour cela, la posture d’Israël, au lieu d’être juste défensive doit devenir « défensive – agressive » avec la mise en place d’une épée de Damoclès géante pesant 24/7 sur tous ces ennemis qui nous entourent.

Je m’explique :

L’ennemi doit savoir que chaque agression de sa part, chaque tentative d’attaque sera immédiatement punie de manière inéluctable, létale, automatique et inconditionnelle, sans considération pour d’éventuels dommages collatéraux.

Exemple numéro 1 : Israël établi, unilatéralement s’il le faut, un no man’s land de 1 ou 2 kilomètres ou plus à l’extérieur de toutes nos frontières. Ces zones tampons sont surveillées par des drones fortement armés, des batteries sol-sol, et des moyens de surveillance sophistiqués. La moindre intrusion à l’intérieur de ces zones tampons sera inconditionnellement considérée comme hostile et sera détruite immediatement, massivement et totalement sans qu’aucune intervention humaine ne freine l’ardeur de cette réponse. Le message est clair : si vous ne mettez ne serait-ce qu’un orteil dans ce no man’s land, vous mourrez.

Exemple numéro 2 : Un missile est tiré depuis un territoire ennemi ou que ce soit, sans autre limitation que le champ d’action de notre armement. Nous savons que le système Dôme de Fer, entre autres, est capable d’immédiatement détecter ces tirs. Dès cette détection, un missile (ou plus s’il le faut) viendra s’abattre en quelques secondes, très précisément sur le point de tir et causera une destruction massive. Si ce point de tir se trouve dans une mosquée ou un immeuble, et si victimes collatérales il y a, celles-ci seront à 100% la responsabilité de l’ennemi. Nulle intervention humaine n’est nécessaire. Le système se déclenche de manière automatique et immédiate.

Israël dispose déjà sans aucun doute des briques nécessaires à la mise en oeuvre de ce système. Malgré tout, la mise en place initiale d’un tel système sera onéreuse : un grand nombre de drones et autres batteries sera nécessaire, car seule une couverture complète sera efficace. De même pour les programmes informatiques, classiques ou IA, et les moyens de surveillance.

Beaucoup d’autres technologies pourraient venir augmenter l’efficacité de cette « épée de Damoclès » dans le but de la rendre tout à fait terrifiante pour nos ennemis. L’usage de l’intelligence artificielle dans ce système sera sans aucun doute nécessaire. Pas besoin d’élaborer davantage. Mais les cinq attributs identifiés plus hauts doivent être maintenus pour en faire un système terrifiant : immédiat, inéluctable, létal, automatique, inconditionnel.

Les jeunes observatrices, que leurs mémoires soient bénies, qui le 7 Octobre ont été décimées par l’ennemi ont fait un travail irréprochable, et sont entrées dans l’histoire comme des héroïnes d’Israël. Mais les retards de communication, les hésitations dans le processus de décision, et autres erreurs qui ne leur sont pas du tout imputables, ont montré que le système de défense de notre pays ne doit faire aucune place à ces retards, ces erreurs, ces hésitations.

Ne doutons pas un instant que nos ennemis testeront le système, mais si les résultats sont à la hauteur de nos attentes, c’est-à-dire si à chaque tentative d’attaque ou de pénétration leurs pertes sont très lourdes, ils comprendront très vite qu’ils ont tout à perdre.

Le monde entier, y compris et surtout nos ennemis, seront prévenus de la mise en place de cette « épée de Damoclès », et donc seront mis face à leurs responsabilités. Qui pourrait objecter à la mise en place d’un système de défense ?

Il sera important de s’assurer que rien dans cette « épée de Damoclès » ne limitera le champ de décision ainsi que le mode d’action du gouvernement ni de Tsahal.

Le Président Trump et toute son administration soutiendront sans aucun doute cette nouvelle stratégie. Le Hamas est sensible à toute menace extérieure, américaine ou israélienne. Un système tel que celui préconisé ici exercera sur le Hamas une pression dont il ne pourra plus se libérer, et à mon humble avis contribuera à l’obtention d’une paix durable. Une paix sous pression extrême, mais une paix quand même.

Il faut que tous les Gazaouis sans exception sachent que ce système terrifiant est au-dessus de leurs têtes et les surveille en permanence, jour et nuit. Il faut même qu’ils l’entendent pour qu’ils ne l’oublient jamais (pourquoi pas des drones supplémentaires dont le seul rôle est d’entretenir un bruit permanent dans le ciel de Gaza ?). Alors est ce qu’un tel système fera changer la peur de camp ? Je pense que oui : cela paralysera les velléités offensives de nos ennemis, et en même temps, בע »ה, cela permettra à tous les Israéliens de vivre plus tranquilles sous un système de dissuasion renouvelé.