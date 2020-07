Plus passent les jours, plus la certitude se fait jour que les manifestations contre le Premier ministre ne sont pas (ou plus) l’expression d’une détresse sociale légitime mais d’une démarche politique bien organisée et financée, destinée à faire tomber Binyamin Netanyahou par des moyens non-démocratiques, un comble lorsque l’ont voit que ces manifestants et ceux qui les soutiennent dans la classe politique disent vouloir « sauver la démocratie ».

Les rumeurs quant à une implication de l’ancien Premier ministre Ehoud Barak dans ce mouvement semblent se confirmer près un tweet qu’il a publié jeudi : « La crème de le jeunesse israélienne (sic) manifeste contre vous, Bibi, car ils ont le sentiment que vous portez atteinte à leur vie, dans tout ce qui leur est important, et que vous projetez une lourde ombre sur notre Israël bien-aimé. Et je suis fier de les aider, fier d’agir pour la fin de votre règne, vous, le grand incitateur, celui qui sème la haine gratuite, la haine et la division depuis une génération. Cela arrivera bientôt et nous marcherons vers une nouvelle voie, celle de l’amour gratuit ».

Cet amour gratuit que l’on ressent tellement dans les manifestations qui se déroulent ces dernières semaines.

On ne sait s’il faut rire ou pleurer après ce tweet de celui qui fut l’un des pires Premier ministres qu’Israël ait connus et qui apparemment emploie une partie de l’argent gagné de manière douteuse pour alimenter cette tentative de coup d’Etat.

Photo Flash 90