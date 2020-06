A l’occasion du 8e anniversaire de la mort d’Itshak Shamir z.l., sa petite-fille Michèle Diament a publié un petit document manuscrit retrouvé dans ses affaires personnelles, sur lequel l’ancien Premier ministre avait exprimé ses convictions idéologiques et les principes conducteurs de la politique qu’il avait menée. Michèle Diament explique que son grand-père était un « homme d’écriture » qui avait toujours un bloc-notes près de lui dans lequel il notait ses impressions. Ce document donne une image de celui qui malgré sa taille fut l’un des plus grands Premiers ministres qu’Israël ait connus et dont la fermeté devrait servir d’exemple.

Attachement indéfectible au principe d’Erets Israël dans son intégralité et son intégrité (sans aucune concession territoriale) Développement du repeuplement juif en Judée-Samarie et dans tout le reste du pays Indivisibilité de Jérusalem Maintient de la souveraineté sur le Golan et développement de la vie juive sur le plateau Opposition catégorique à un Etat ‘palestinien’ en Erets Israël. Encouragement massif à l’alya Unité nationale et lutte contre la division entre religieux et laïcs Lutte implacable contre les Accords d’Oslo jusqu’à leur disparition totale.

Itshak Shamir fut Premier ministre de 1983 à 1984 puis de 1986 à 1992. C’est Itshak Rabin qui lui succéda, et arrivèrent un an plus tard les funestes Accords d’Oslo ourdis en cachette par Shimon Pérès et une équipe de « jeunes loups » de gauche.

Photo Flash 90