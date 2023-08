Nous assistons ces derniers mois à une véritable entreprise de diabolisation du gouvernement à l’étranger par des acteurs publics de gauche.

Dans cette perspective, Mika Almog, la petite-fille de l’ancien Premier ministre et Président israélien, Shimon Peres, a publié une vidéo à l’attention du Président américain pour lui expliquer les 10 raisons pour lesquelles il ne fallait surtout pas qu’il invite Binyamin Netanyahou à la Maison Blanche.

Elle commence par expliquer que Netanyahou veut absolument être reçu, non pas par égard pour les relations israélo-américaines mais pour ”pouvoir agiter une photo de lui avec le Président Biden et dire au monde: vous voyez, nous n’avons aucun problème avec les Etats-Unis”.

Puis, elle développe tout un raisonnement pour démontrer que Netanyahou est un tyran qui ne cherche qu’à imposer un système totalitaire en Israël. Elle explique que le Premier ministre israélien va s’appuyer sur l’annulation de la clause de raisonnabilité pour se débarasser des gardes-fous comme la conseillère juridique du gouvernement et pour prendre des décisions ”déraisonnables”, car explique-t-elle, ”pourquoi vouloir annuler la raisonnabilité si ce n’est pour prendre des décisions déraisonnables?”.

Puis, elle déroule ce qu’elle prétend être le plan de Netanyahou. Il va ensuite se servir de cette réforme pour faire annuler ses procès et annexer la Judée-Samarie, réduisant ainsi à néant tout espoir d’un Etat palestinien.

Almog en vient, après cet énoncé, aux raisons internes aux Etats-Unis pour lesquelles Biden ne doit pas inviter Netanyahou. Elle explique qu’une fois qu’il aura été reçu, il déclarera que l’administration américaine est anti-israélienne et dénigrera le parti démocrate – ”comme il l’a toujours fait depuis qu’il est Premier ministre” – et elle conclut en disant: ”Il soutiendra Donald Trump ouvertement et grossièrement”.

Elle met en garde Biden qui connait Netanyahou depuis 40 ans: ”Le Bibi d’il y a 20 ans n’est plus là depuis longtemps”, explique-t-elle, ”Il suit désormais les pas de Viktor Orban en Hongrie et d’Erdogan en Turquie”.

Elle termine son intervention par une analogie avec la fable du scorpion et de la grenouille. ”Vous demanderez à Bibi pourquoi il pique alors qu’il a obtenu tout ce qu’il voulait. Il vous mentira en vous regardant dans les yeux. Mais nous connaissons tous la fin de la fable. Pourquoi Bibi pique-t-il? Parce que c’est sa nature”.

Pour conclure, Mika Almog déclare: ”Netanyahou n’est pas le premier tyran en devenir qui a été élu démocratiquement et il ne sera pas le dernier. Il sera juste celui qui aura échoué. La raison numéro 1 pour laquelle il ne faut pas inviter Netanyahou à la Maison Blanche est: si vous légitimez un tyran en devenir alors vous les légitimez tous”.