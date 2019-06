Avec une main, Abou Mazen quémande la générosité de la communauté internationale en criant à la faillite, pendant que l’autre verse des salaires aux terroristes ou offre des conditions plus que confortables aux « ministres » de l’Autorité Palestinienne et à ses proches.

On vient d’apprendre que le chef de l’AP a signé il y a deux ans un décret accordant une augmentation de salaires de…67% aux « ministres » de son cabinet qui ne sont déjà pas à plaindre. La chose avait été gardée très secrète jusqu’à ce que l’information soit diffusée récemment – et anonymement – dans les réseaux sociaux. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et a choqué énormément d’Arabes de Judée-Samarie, d’autant plus qu’Abou Mazen avait annoncé toute une série de coupes budgétaires à cause de la « situation financière catastrophique » dans laquelle se trouverait l’AP.

L’image d’une Autorité Palestinienne corrompue et indifférente au sort de sa population n’en est ressortie que renforcée. Ahad Jarari, un commentateur politique arabe de Judée-Samarie a déclaré: « Les membres du cabinet de l’AP considèrent leur gouvernement comme un magasin privé dans lequel ils peuvent se servir comme ils le veulent ».

Selon les documents publiés, les salaires mensuels ont fait un bond de 3.000 dollars à 5.000 dollars, et 6.000 dollars pour le nouveau chef de cabinet Muhamad A-Shtayeh. Le salaire moyen dans les territoires contrôlés par l’AP est estimé entre entre 700 et 1000 dollars.

Les informations publiées parlent également de bonus confortables et autres avantages divers perçus par les « ministres » tels que voitures de fonctions avec chauffeurs, aides au logement, frais payés etc. Egalement, certains « ministres » ont eu droit à des augmentations rétroactives pour les années 2014 à 2017! Et comme « cerise sur le gâteau », leur salaire étant compté en dollars convertis en shekels, il leur a été accordé un taux de change préférentiel, augmentant encore leur salaire de 17%!

En raison des nombreuses protestations, le chef du cabinet de l’AP a stoppé momentanément cette hausse et a transmis le dossier à Abou Mazen. En attendant une…enquête, les « ministres » ne recevront plus que la moitié de leur salaire, selon le porte-parole de l’AP.

Enfin, une autre source provenant d’un institut de recherches indépendant révèle que le cabinet ‘palestinien’ se comporte de manière népotique, avec des nominations de copinage sans appels d’offres, et qu’il refuse de livrer des chiffres sur les budgets du bureau d’Abou Mazen et des forces de « sécurité ».

Le résultat se fait nettement sentir dans un sondage qui révèle que 80% des Arabes de Judée-Samarie estiment que leurs dirigeants sont corrumpus!

