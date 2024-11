101 otages sont toujours détenus par le Hamas. D’après les dernières estimations des autorités israéliennes, 51 seraient encore en vie.

Le Premier ministre Netanyahou a donné comme instruction aux services de sécurité de présenter une proposition aux Gazaouis qui détiennent des otages visant à les inciter à les restituer.

Selon la proposition de Netanyahou, toute personne qui détient un ou des otage(s) et le(s) restituera à Israël se verra offrir la possibilité de s’exiler en toute sécurité à l’étranger ainsi que sa famille et recevra une récompense de cinq millions de dollars par otage.

Cette proposition est une version améliorée de celle qu’avait formulée le Premier ministre israélien au soir de l’élimination de Sinouar: ”Je dis aux terroristes du Hamas: vos chefs fuient et seront éliminés. J’appelle tous ceux qui détiennent nos otages à déposer les armes et à rendre nos otages. Ceux qui agiront ainsi pourront sortir et vivre. De la même manière, je dis à ceux qui portent atteinte à nos otages, nous réglerons vos comptes avec vous et vous serez éliminés”, avait-il alors déclaré.

Pour Tsvika Mor, le père d’Eytan otage à Gaza, il s’agit de la meilleure manière d’obtenir la libération des otages puisqu’elle ne ”porte pas atteinte à la sécurité et à l’avenir d’Israël”.

Le père d’otage a ajouté: ”Toute proposition de capitulation face au Hamas et d’acceptation des conditions du Hamas de sortir totalement de la Bande de Gaza ne doit pas être envisagée parce qu’elle permettra peut-être de sauver les otages mais elle mettra en danger la sécurité d’Israël. Cela voudrait dire qu’Israël se soumet à une petite organisation terroriste et cela nous coûtera très cher dans le futur”.