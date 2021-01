Dans son premier point de presse, la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki a notamment évoqué la question iranienne. Elle a voulu rassurer en disant que le président Joe Biden « agira pour rallonger et renforcer les limitations du programme nucléaire iranien » et « évoquera d’autres aspects inquiétants de la République islamique ». Elle a rajouté que « pour avancer, l’Iran devra revenir au respect de l’accord » et que Joe Biden évoquera cette question lors de ses premiers entretiens qu’il aura avec des dirigeants de la planète. Des propos vagues et généraux qui n’impressionneront pas les rusés dirigeants iraniens. Ces derniers ont déjà fait savoir que tout « recul » de leur part dans les violations de l’accord sera conditionné par la levée des sanctions. Par ailleurs, ils ne veulent rien entendre d’une négociation sur d’autres aspects nocifs de leur politique tels que leur programme de missiles balistiques, leur entreprise de déstabilisation régionale et leur implication dans le terrorisme régional et mondial.

Photo Wikipedia