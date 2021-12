La nouvelle pièce de 5 shekels : en reconnaissance aux services de santé

La Banque d’Israël a mis mardi sur le marché une nouvelle série de plus de deux millions de pièces de 5 shekels portant hommage aux services de santé et aux personnels médicaux et hospitaliers pour leur contribution et leur combat durant la période du Corona. La décision avait été prise au mois de juillet. Le gouverneur de la Banque d’Israël, Prof. Amir Yaron a choisi entre trois modèles arrivés en « finale » sur quinze, sur proposition d’un jury populaire présidé par l’ancien juge à la Cour suprême Yaakov Tirkel.

Lors de la cérémonie de présentation et de lancement, le président de l’Etat Itshak Herzog a dit . « les deux ans qui viennent de passer nous ont montré quel système de santé nous avons la chance de posséder. Depuis l’apparition de la pandémie, qui a radicalement modifié notre façon de vivre, nous avons pu constater le dévouement et et l’engagement exceptionnel des ces personnes dans un combat sans répit pour chaque malade, dans des conditions complexes et une incertitude permanente (…) Je veux aussi à cette occasion remercier mon ami le Prof. Amir Yaron pour son leadership et son sang-froid tout au long de cette crise du Corona et surtout à ses débuts lorsque nous étions dans un brouillard total. Le système financier du pays a bien tenu et la croissance est revenue ».

Le ministre de la Santé Nitzan Horovitz a également remercié tous les professionnels de la santé qu’il a qualifiés de « colonne vertébrale du pays » et qui sont « le visage de la réussite contre la pandémie », Il a également remercié la Banque d’Israël pour cette belle initiative ainsi que le président de l’Etat pour son soutien. Le ministre a estimé que le système de santé est aussi important pour la résilience du pays que le système sécuritaire et en a profité pour appeler à une augmentation des effectifs et du matériel médical.

Le gouverneur de la Banque d’Israël a exprimé sa joie d’avoir pu réaliser ce geste en hommage aux services de santé pour les remercier de leur travail « qui contribuera sans aucun doute à la résistance et la survie l’économie israélienne ».

Vidéo :

Photos porte-parole Banque d’Israël