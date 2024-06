Malgré tous les drames personnels, familiaux et nationaux que la catastrophe du 7 octobre 2023 a engendrés, est-ce que ce désastre historique d’une dimension inégalée pourrait engendrer à moyen et long termes des conséquences qui s’avèreraient finalement positives pour le pays ? Afin d’en parler, Richard Darmon s’entretient cette semaine avec André Darmon, journaliste, fondateur et directeur depuis 25 ans du mensuel francophone “Israël Magazine”, et auteur d’un livre à paraître prochainement intitulé “La nouvelle guerre d’Israël”.