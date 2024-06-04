Malgré tous les drames personnels, familiaux et nationaux que la catastrophe du 7 octobre 2023 a engendrés, est-ce que ce désastre historique d’une dimension inégalée pourrait engendrer à moyen et long termes des conséquences qui s’avèreraient finalement positives pour le pays ? Afin d’en parler, Richard Darmon s’entretient cette semaine avec André Darmon, journaliste, fondateur et directeur depuis 25 ans du mensuel francophone “Israël Magazine”, et auteur d’un livre à paraître prochainement intitulé “La nouvelle guerre d’Israël”.
JE NE SAIS PAS CE QU’IL PEUT Y AVOIR DE POSITIF DANS LE FAIT DE VENDRE ISRÀËL À TOUS SES ENNEMIS ET PASSER DES ACCORDS AVEC DES TRONÇONNEURS DE BÉBÉS ET PROFANATEURS DE CADAVRES.
SI ON REGARDE LA CARTE DU PAYS, NON SEULEMENT NOTRE PAYS ETAIT DÉJÀ GRAVEMENT AMPUTÉ AU CENTRE, MAIS EN PLUS MAINTENANT IL EST BRÛLÉ AU NORD ET MASSACRÉ AU SUD.
YOUPEE !
SAUF ESPÉRER UNE INTERVENTION MISÉRICORDIEUSE PLUS FORTE D’EN HAUT, ETANT DONNÉ QUE LÀ, IL EST CLAIR QUE LE MONDE ENTIER (LES NATIONS…) EST CONTRE LE SEUL PAYS JUIF DE LA PLANÈTE ET S’APPLIQUE À LE DÉTRUIRE JOYEUSEMENT SEULEMENT 76 ANS APRÈS LA FIN DE LA SHOAH ET LA RE-CRÉATION D’ISRAËL…