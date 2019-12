Le co-président de la Nouvelle Droite a annoncé aux cadres et militants du parti le lancement d’une pré-campagne électorale dont le but est de ramener des électeurs de la « droite modérée » qui ont passé chez Bleu-Blanc et à Israël Beiteinou. Il a confirmé que pour ces élections, la Nouvelle Droite se présentera seule car elle s’adresse à des publics différents de ceux des partis sionistes-religieux ce qui pourrait ramener des mandats au bloc de droite.

Le ministre de la Défense a énuméré les grandes lignes de la plateforme du parti: 1) Main de fer contre les ennmis d’Israël; 2) Judaïsme qui rapproche les gens et non-coercitif 3) Liberté individuelle; 4) Lutte contre les grand monopoles et grands syndicats qui bloquent l’économie; 5) Renforcement des petites et moyennes entreprises; 6) Lutte contre l’activisme judiciaire; 7) Pas de concessions territoriales; 8) Extension de la loi israélienne sur les localités juives de Judée-Samarie et annexion des zones C.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90