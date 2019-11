Malgré l’alliance conclue récemment entre le Likoud et la Nouvelle Droite avec à la clé la nomination de Naftali Bennet au poste de la Défense, ce dernier a annoncé lundi soir lors d’une meeting que la Nouvelle Droite se présentera de manière autonome en cas de prochaines élections. Il en a fait part au Premier ministre. Le ministre de la Défense a rajouté que son parti est toutefois prêt à des alliances et ralliements.

Naftali Bennet a aussi évoqué les menaces qui pèsent sur Israël et la situation géopolitique: « Nous avons commis une lourde erreur en laissant le Hezbollah se réarmer, mais nous nous occuperons aussi de cette question(…)L’Etat d’Israël lutte pour ses frontières et il n’y aura pas d’Etat palestinien(…)Nous n’accepterons pas que l’on tire sur nous. Je viens d’une vision économique des choses qui veut qu’il n’y a pas de problèmes avec les habitants (arabes) de Judée-Samarie et de Gaza. Je n’ai donc pas peur de leur accorder des facilités, mais pour ceux qui nous agressent, nous frapperons plus fort qu’auparavant ».

De son côté, Ayelet Shaked a indiqué poursuivre ses efforts pour faire revenir Avigdor Lieberman dans le giron de la droite, mais a avoué que le scénario le plus réaliste à l’heure actuelle sont des nouvelles élections, qui selon elles ne seront pas favorables à la droite.

