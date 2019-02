Les ministres Ayelet Shaked et Naftali Benett, co-dirigeants de la Nouvelle Droite ont présenté jeudi matin la plateforme politique de leur parti au moyen d’une communiqué de presse.

Les grandes lignes du programme sont les suivantes: sur le plan politico-militaire, il s’agit de “retrouver les valeurs de victoire pour Tsahal”, le refus catégorique de la moindre concession territoriale et de la création d’un quelconque “Etat palestinien” en Judée-Samarie. La Nouvelle Droite reprend aussi le plan Benett d’extension de souveraineté israélienne sur toutes les zones C de Judée-Samarie (qui sont sous responsabilité israélienne complète) avec naturalisation sur base volontaire des Arabes qui y vivent, ainsi que l’octroi d’une autonomie élargie aux Arabes des zones A et B, étant entendu que c’est Tsahal qui reste le maître absolu de la sécurité de la Méditerranée au Jourdain. Le repeuplement juif dans toute la Judée-Samarie sera développé.

Sur le plan économique, la Nouvelle Droite prône une “politique économique de droite libérale avec une forte sensibilité sociale”. Dans le domaine sociétal, le parti est en faveur de la “liberté humaine” et propose (comme le parti Zehout) la facilitation de l’utilisation du cannabis médical. Il entend également rehausser le statut des minorités qui ont attaché leur destin à celui de l’Etat d’Israël (Druzes, Arabes chrétiens, Bédouins et Tcherkesses).

Dans le domaine institutionnel, l’intention est de “recadrer et brider le système judiciaire”, notamment en faisant adopter la loi de préséance des décisions de la Knesset sur celles de la Cour suprême.

D’autres sujets sont abordés dans cette plateforme, comme la promotion de l’enseignement des valeurs juives et sionistes dans les programmes scolaires, la lutte contre les disparités sociales et les écarts entre le centre et les zones périphériques, les immigrés clandestins, les sujets relatifs aux liens entre religion et Etat, l’intégration de la population orthodoxe dans la société, le monde du travail et l’armée, les relations avec la Diaspora, la santé etc.

Photo Yossi Zelliger / Flash 90