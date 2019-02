L’organisation Qualita, qui est apolitique, avait fait une exception mardi en prêtant les locaux du Hub de l’Emploi aux seuls leaders politiques qui ont accepté de relever deux défis majeurs concernant l’alya de France : proposer un plan détaillé et ambitieux en faveur de l’alya et de l’intégration des Juifs de France et Belgique, et insérer sur leur liste un candidat issu de l’alya de France.

Yom’Tov Kalfon

Devant des journalistes des médias francophones, les ministres Naftali Benett et Ayelet Shaked, dirigeants de la Nouvelle Droite ont présenté Yom-Tov Kalfon (32), avocat de profession, olé de longue date, ancien membre du Congrès sioniste mondial et militant francophone de la Hasbara. Yom-Tov Kalfon est monté seul en Israël depuis Sarcelles en 2004 et a effectué son service militaire comme « ‘hayal boded » dans le bataillon Netsa’h Yehouda. Membre du Cnef et militant de l’alya et de l’intégration, Yom-Tov s’est aussi distingué plus récemment dans la francophonie israélienne comme cofondateur et président de l’organisation Aleinou qui a pour but de promouvoir l’implication des olim de France dans la vie politique locale dans un premier temps, puis nationale. Une initiative qui a déjà connu un certain succès lors des dernières élections municipales du mois d’octobre dernier.

Intervenant tour à tour, Naftali Benett et Ayelet Shaked ont ensuite exposé les grandes lignes de leur plan national en faveur de l’alya et l’intégration des Juifs de France. Petit rappel historique, le ministre de l’Education, après des réunions successives avec les dirigeants de Qualita, dont Marc Eisenberg, Ariel Kandel et Myriam Leser-Elmaleh, avait déjà décidé au mois de décembre dernier de relever le défi et de devenir le « ministre des Olim de France » selon sa propre expression. Lors d’un conseil des ministres, il avait alors exposé son intention de prendre cette question à bras-le-corps, à la suite de quoi le Premier ministre l’avait chargé de la responsabilité d’élaborer un plan détaillé en faveur des Juifs de France, depuis la préparation à l’alya jusqu’à l’intégration en Israël. En quittant Habayit Hayehoudi pour créer la Nouvelle Droite, Naftali Bennet et Ayelet Shaked ont emmené ce projet avec eux pour en faire désormais l’un des axes principaux de leur plateforme politique.

Exposant la situation actuelle de la judaïcité française et de l’alya, Naftali Benett révélait deux chiffres à méditer : une baisse régulière du nombre d’olim de France, depuis les pics des années 2012-2015 ainsi que le chiffre impressionnant de 200.000 Juifs de France qui selon des études envisageraient l’alya si les conditions le leur permettaient et parmi eux 50.000 qui l’envisagent très sérieusement. Parmi les raisons qui incitent ces candidats à l’alya, par ordre d’importance (certains ont pointé plusieurs raisons): l’avenir de leurs enfants (54%), les facilités de la pratique du Judaïsme (33%) et la poussée de l’antisémitisme (32%).

Mais à l’inverse, et c’est là que le bât blesse, il y a des obstacles objectifs et subjectifs qui freinent les ardeurs d’alya ou pire, qui poussent parfois des olim à échouer dans leur parcours et retourner en France. C’est une chose connue, ces obstacles principaux sont la crainte de ne pas trouver un emploi, l’obstacle de la langue et de la mentalité, la possibilité d’acquérir un logement, l’intégration des enfants dans le système scolaire israélien mais aussi le parcours du combattant bureaucratique par lequel les olim doivent passer dans leur processus d’intégration.

Avant de présenter le plan dans ses grandes lignes, Naftali Benett regrettait que les gouvernements successifs, y compris celui dont il a fait partie, avaient raté l’occasion de promouvoir l’alya de France, égratignant au passage le ministère de l’Alya et de l’Intégration qui avait négligé ce potentiel en favorisant d’autres olim comme par exemple les Russes ou les Ukrainiens.

C’est donc sur la base de ces données, que Naftali Benett et Ayelet Shaked, en concertation avec les organisations qui s’occupent d’olim, ont échafaudé un vaste et ambitieux plan quinquennal : faire venir 50.000 Juifs de France sur cinq ans et leur permettre une intégration optimale. Ce plan détaillé s’articule sur cinq axes principaux : Emploi-formation, bureaucratie, communauté, logement et éducation, chaque point comprenant de nombreuses mesures et des budgets adaptés. Une nouveauté par rapport au passé, il est prévu de créer une Direction spécifique à l’alya de France (Minhelet), qui sera directement responsable de la mise en œuvre de ce plan, à l’image de Nefesh BeNefesh, très efficace dans l’alya et l’intégration des Juifs d’Amérique du Nord.

Enfin, comme l’annonçait la ministre Ayelet Shaked, l’acceptation de ce plan, avec les budgets y afférents, fera partie des conditions de la Nouvelle Droite pour la signature d’accords de coalition, y compris la création de cette agence responsable de la supervision du plan.

Lors de son intervention, Yom-Tov Kalfon a expliqué les raisons de son choix de quitter une carrière prometteuse pour se lancer en politique : la situation d’urgence pour les Juifs de France, son adhésion totale à la plateforme politique de la Nouvelle Droite et l’esprit de rassemblement dans lequel il a été créé, et enfin le fait que pour la première fois, un parti politique décide de présenter un candidat issu de l’alya de France. Le jeune candidat a toutefois précisé que s’il combattra en faveur des olim, il sera le député des tous les citoyens et oeuvrera dans tous les domaines nécessaires.

Ayelet Shaked et Naftali Benett ont tous deux souhaité bonne chance à Yom-Tov Kalfon. La ministre de la Justice a souligné que « l’amour d’Eretz Israël et l’identification profonde avec les valeurs du sionisme qui caractérisent Yom-Tov feront qu’il représentera avec honneur les olim francophones à la Knesset ».

En conclusion, Naftali Benett a lancé un appel aux francophones d’Israël afin qu’ils apportent leur voix à la Nouvelle Droite afin de lui donner la force politique pour mener son action dans le cadre gouvernemental, notamment dans le domaine de l’alya et l’intégration des Juifs de France.

Photo Yossi Zelliger / Flash 90