L’innovation israélienne va se nicher partout, jusque dans les moindres détails. Un projet pilote de toilettes et lavabos portatifs pour les soldats a été lancé sur le front à Gaza.

Des conteneurs d’eau sont fixés aux éviers mobiles, que les combattants remplissent avec l’eau qui arrive d’Israël dans la chaîne d’approvisionnement logistique vers Gaza. Ce sont des lavabos et des toilettes fonctionnels, facilement transportables et adaptés aux conditions de terrain même en situation de combat. Des dizaines de lavabos et de toilettes ont déjà été distribués aux combattants dans la Bande de Gaza dans le cadre du projet pilote qui permet une amélioration significative des conditions des combattants, en renforçant les conditions d’hygiène très minimalistes sur le terrain, en pleine guerre.

Cette amélioration sur le plan de l’hygiène et du confort se retrouvera dans les performances des combattants qui seront moins sujets aux maladies répandues sur les champs de bataille.

La commandante Dr Shira Topoul, l’officier responsable de la santé des soldats dans la région sud, a déclaré: ”Nous sommes heureux de lancer ce projet pilote qui offrira aux combattants des conditions d’hygiène maximales y compris en situation de combats intensifs. Nous continuerons à agir pour eux et à réfléchir à des solutions médicales et logistiques pour eux sur le terrain et en général”.